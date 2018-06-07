На следующий день после Прямой линии президент РФ Владимир Путин отправится в Китай. Там он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры проведут переговоры в узком и широком форматах, также планируется церемония подписания документов.

На следующий день после "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин отправится в Китай. Там он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры проведут переговоры в узком и широком форматах, также планируется церемония подписания документов.В Китае Владимира Путина очень ждут, но этот визит стоит особняком. У него высший статус: это будет государственный визит, первый для обоих лидеров после переизбрания, их первые переговоры в этом году, а всего Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в двадцать пятый раз.Даже рядовых китайцев очень радуют перспективы роста товарооборота до 200 миллиардов долларов в год к 2020 — общая цель России и Китая."Владимир Путин очень мудрый президент и Россия очень хорошо развивается". "У Китая и России такие хорошие отношения, я надеюсь, что они будут активно развиваться и дальше", — говорят местные жители.Поездка Владимира Путина придаст новый импульс отношениям стран — не сомневается китайская пресса. Уже готов солидный пакет, два десятка документов, не считая контрактов бизнеса "на полях"."Будет подписан главный политический документ — декларация политическая, как всегда, он не формальный, а развернутый по объему документ, в котором есть внутренняя часть, то есть двусторонняя, и международная. Каждая часть буквально оттачивается, каждая запятая в настоящее время переговорщиками с обеих сторон", — отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Титов.Плюс соглашения в энергетике. Китай нарастит поставки газа из России, уже обошел США по инвестициям в чистые источники — и здесь вновь Россия, развитие мирного атома, недавно запустили еще два блока совместной Тяньваньской АЭС.Документы в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта. Поезд значится и в программе визита: на высокоскоростном составе от Пекина всего полчаса до соседнего Тяньцзиня, где у Путина также запланированы переговоры."В ходе визита председатель Си и президент Путин обменяются мнениями по китайско-российским связям, сотрудничеству в ключевых областях, региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес. Полагаем, что совместными усилиями визит президента России увенчается полным успехом и принесет плодотворные результаты", — сказал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.В неформальной части программы китайцы обещают учесть увлечения российского президента — и сыграют в хоккей. Вряд ли обойдут лидеры и темы глобальной заморозки и новой холодной войны.Для дискуссии по особо чувствительным вопросам запланирован обед в узком составе. Затронут Корейский полуостров в преддверии саммита США-КНДР, ситуацию в Сирии. Глобальная безопасность станет одной из главных тем саммита ШОС в Циндао: Россия выступает за создание центра по противодействию новым вызовам и угрозам, таким, как финансирование терроризма за счет незаконного оборота наркотиков."Один из серьезных программных документов, который будет принят на предстоящем саммите в Циндао, связан с программой развития сотрудничества на этих двух важных треках. Будут и другие документы, их общее количество подходит к 20", — отметил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов.Флагов ШОС уже 8. Впервые полноправными участниками саммита станут Индия и Пакистан. Теперь ШОС — это четверть мирового ВВП и более трех миллиардов человек. Город-порт Циндао обещает услышать каждого. Китай и тут объявил глобальный конкурс — ролик из лучших видео покажут президентам.