Письма в адрес главы государства от сторонников и противников Виталины Цымбалюк-Романовской идут нескончаемым потоком. На сей раз послание защитнику всех обиженных в стране направила ближайшая подруга киевской пианистки – бывший пресс-секретарь театра Армена Джигарханяна Наталья Корнеева. Она просит главу государства вмешаться в эту дикую ситуацию.

Письма в адрес главы государства от сторонников и противников Виталины Цымбалюк-Романовской идут нескончаемым потоком. На сей раз послание защитнику всех обиженных в стране направила ближайшая подруга киевской пианистки – бывший пресс-секретарь театра Армена Джигарханяна Наталья Корнеева. Она просит главу государства вмешаться в эту дикую ситуацию."Я свидетель произошедшего с ним и не могу молчать, – пишетКорнеева. – Дело в том, что общественное мнение введено в заблуждение некимАртуром Аршамовичем Согомоняном, который самовольно вмешался в личную исемейную жизнь Армена Джигарханяна"."8 октября 2017 года онвывез Джигарханяна из квартиры на улице Молодогвардейская, спрятал его вгородской клинической больнице № 57, отрезал дорогу к нему его жене ВиталинеВикторовне Цымбалюк-Романовской и получил от Джигарханяна (наверняка, обманнымпутем) генеральную доверенность на представление его интересов. Далее Согомонянраспространил информацию в СМИ, что, якобы, Армен Борисович решил уйти от жены,так как она его обокрала, и попросил помочь в этом своего друга, то есть,Артура Согомоняна. Мы ни разу не слышали от самого Джигарханяна подтверждениетому, что он просил Согомоняна о помощи", – уверена подруга Виталины."Артур Согомонян, самозванно объявив себя другомДжигарханяна, начал самую настоящую травлю Виталины Цымбалюк-Романовской. Дляэтого он использовал все виды СМИ: газеты и телевидение, – продолжает Корнеева.– В своих интервью газетам Артур Согомонян клеветал на ВиталинуЦымбалюк-Романовскую, угрожал ей незаконным уголовным преследованием, нескрывая, что имеет коррупционные или какие-то иные личные связи в Следственномкомитете. Подтверждением тому явилось вскоре возникшее в следственномУправлении ЮЗАО Москвы уголовное дело против Цымбалюк-Романовской ВиталиныВикторовны"."Телевидение Артур Согомонян использовал для того,чтобы устами самого Джигарханяна оклеветать и ошельмовать его жену. АрменБорисович в больнице мог находиться под воздействием каких-либо психотропныхпрепаратов, потому что то, что он говорил о жене, не помещалось ни в какиерамки здравого смысла ("фантастический вор, она у меня деньги из кармана брала,все квартиры продала" и т.д.)Зная Армена Борисовича близко на протяжении 25 лет, могу суверенностью утверждать, что такое публично да еще по телевидению он сказать немог. Но, поскольку он болен и очень преклонного возраста, то, скорее всего,стал игрушкой в чужих руках, не отдавал себе отчета, что его снимают и потомпокажут по телевизору и контролировать себя не мог.За все годы, которые Армен Борисович прожил с ВиталинойЦымбалюк-Романовской, не было ни одного скандала, никакого негатива, наоборот,Джигарханян в интервью говорил всегда, что он обязан жизнью Виталине и любитее. Хочу подчеркнуть, что Виталина Викторовна с моментаисчезновения Армена Борисовича из дома не хотела большой огласки и отказываласьобращаться в СМИ, несмотря на мои советы (Так не хотела, что в итоге прошло почти 30 эфиров только "Пусть говорят", не считая "Прямых эфиров" и "На самом деле – Прим. ред.)"Но, поскольку, травля и клевета со стороны А. Согомонянапродолжалась, она стала принимать участие в ток-шоу "Прямой эфир" на каналеРоссия, потому что иного способа защититься не было, так как все заявления,поданные ею и мной в правоохранительные органы, не рассматривались. Ониспускались в Следственное управление и Прокуратуру ЮЗАО, где, как я ужесказала, у Артура Согомоняна коррупционные или какие-либо иные личные связи", – объяснила Корнеева."На последнем эфире программы "Пусть говорят", посвященнойэтой теме, была показана съемка, где мы увидели (и пришли в ужас), что стало сАрменом Борисовичем. Он исхудал, едва ходит, выглядит и одет как бомж. АртурСогомонян в интервью сказал, что "друзья" купили Джигарханянуинвалидную коляску. А ведь еще полгода назад Армен Борисович выглядел прекрасно,два раза в месяц играл в спектакле и жил счастливо. Он мог бы уйти назаслуженный отдых со сцены под овации и крики "браво!", а что ждет еготеперь!?..", – негодует Конеева."Ситуацию с Арменом Джигарханяном создал Артур Согомонян сцелью захватить недвижимость и деньги артиста. Он ловко манипулируетобщественным мнением. История эта искусственно созданная, дикая, не имеющаяпрецедента, и я надеюсь, что порядочных и здравомыслящих людей у нас гораздобольше, и общественное мнение наконец-то повернется в сторону истины", – заключила соратница киевской пианистки.