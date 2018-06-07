Письма в адрес главы государства от сторонников и противников Виталины Цымбалюк-Романовской идут нескончаемым потоком. На сей раз послание защитнику всех обиженных в стране направила ближайшая подруга киевской пианистки – бывший пресс-секретарь театра Армена Джигарханяна Наталья Корнеева. Она просит главу государства вмешаться в эту дикую ситуацию.
Письма в адрес главы государства от сторонников и противников Виталины Цымбалюк-Романовской идут нескончаемым потоком. На сей раз послание защитнику всех обиженных в стране направила ближайшая подруга киевской пианистки – бывший пресс-секретарь театра Армена Джигарханяна Наталья Корнеева. Она просит главу государства вмешаться в эту дикую ситуацию.
"Я свидетель произошедшего с ним и не могу молчать, – пишет
Корнеева. – Дело в том, что общественное мнение введено в заблуждение неким
Артуром Аршамовичем Согомоняном, который самовольно вмешался в личную и
семейную жизнь Армена Джигарханяна".
"8 октября 2017 года он
вывез Джигарханяна из квартиры на улице Молодогвардейская, спрятал его в
городской клинической больнице № 57, отрезал дорогу к нему его жене Виталине
Викторовне Цымбалюк-Романовской и получил от Джигарханяна (наверняка, обманным
путем) генеральную доверенность на представление его интересов. Далее Согомонян
распространил информацию в СМИ, что, якобы, Армен Борисович решил уйти от жены,
так как она его обокрала, и попросил помочь в этом своего друга, то есть,
Артура Согомоняна. Мы ни разу не слышали от самого Джигарханяна подтверждение
тому, что он просил Согомоняна о помощи", – уверена подруга Виталины.
"Артур Согомонян, самозванно объявив себя другом
Джигарханяна, начал самую настоящую травлю Виталины Цымбалюк-Романовской. Для
этого он использовал все виды СМИ: газеты и телевидение, – продолжает Корнеева.
– В своих интервью газетам Артур Согомонян клеветал на Виталину
Цымбалюк-Романовскую, угрожал ей незаконным уголовным преследованием, не
скрывая, что имеет коррупционные или какие-то иные личные связи в Следственном
комитете. Подтверждением тому явилось вскоре возникшее в следственном
Управлении ЮЗАО Москвы уголовное дело против Цымбалюк-Романовской Виталины
Викторовны".
"Телевидение Артур Согомонян использовал для того,
чтобы устами самого Джигарханяна оклеветать и ошельмовать его жену. Армен
Борисович в больнице мог находиться под воздействием каких-либо психотропных
препаратов, потому что то, что он говорил о жене, не помещалось ни в какие
рамки здравого смысла ("фантастический вор, она у меня деньги из кармана брала,
все квартиры продала" и т.д.)
Зная Армена Борисовича близко на протяжении 25 лет, могу с
уверенностью утверждать, что такое публично да еще по телевидению он сказать не
мог. Но, поскольку он болен и очень преклонного возраста, то, скорее всего,
стал игрушкой в чужих руках, не отдавал себе отчета, что его снимают и потом
покажут по телевизору и контролировать себя не мог.
За все годы, которые Армен Борисович прожил с Виталиной
Цымбалюк-Романовской, не было ни одного скандала, никакого негатива, наоборот,
Джигарханян в интервью говорил всегда, что он обязан жизнью Виталине и любит
ее. Хочу подчеркнуть, что Виталина Викторовна с момента
исчезновения Армена Борисовича из дома не хотела большой огласки и отказывалась
обращаться в СМИ, несмотря на мои советы (Так не хотела, что в итоге прошло почти 30 эфиров только "Пусть говорят", не считая "Прямых эфиров" и "На самом деле – Прим. ред.)
"Но, поскольку, травля и клевета со стороны А. Согомоняна
продолжалась, она стала принимать участие в ток-шоу "Прямой эфир" на канале
Россия, потому что иного способа защититься не было, так как все заявления,
поданные ею и мной в правоохранительные органы, не рассматривались. Они
спускались в Следственное управление и Прокуратуру ЮЗАО, где, как я уже
сказала, у Артура Согомоняна коррупционные или какие-либо иные личные связи", – объяснила Корнеева.
"На последнем эфире программы "Пусть говорят", посвященной
этой теме, была показана съемка, где мы увидели (и пришли в ужас), что стало с
Арменом Борисовичем. Он исхудал, едва ходит, выглядит и одет как бомж. Артур
Согомонян в интервью сказал, что "друзья" купили Джигарханяну
инвалидную коляску. А ведь еще полгода назад Армен Борисович выглядел прекрасно,
два раза в месяц играл в спектакле и жил счастливо. Он мог бы уйти на
заслуженный отдых со сцены под овации и крики "браво!", а что ждет его
теперь!?..", – негодует Конеева.
"Ситуацию с Арменом Джигарханяном создал Артур Согомонян с
целью захватить недвижимость и деньги артиста. Он ловко манипулирует
общественным мнением. История эта искусственно созданная, дикая, не имеющая
прецедента, и я надеюсь, что порядочных и здравомыслящих людей у нас гораздо
больше, и общественное мнение наконец-то повернется в сторону истины", – заключила соратница киевской пианистки.