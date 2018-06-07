Елена Яковлева прибыла в Крым. Популярная актриса рассказала о том, как однажды едва не утонула, поэтому в воду она больше не залезает.

Елена Яковлева прибыла в Крым. Популярная актриса рассказала о том, как однажды едва не утонула, поэтому в воду она больше не залезает.В Крым Елена Яковлева прибыла на гастроли, а еще ее ожидает несколько встреч. Артистка призналась, что в свободное время прогуляется, посмотрит на розы и прогуляется по морю. Яковлева отметила, что могла бы связать свою жизнь с садоводством, если бы не была актрисой. "Выращивала бы розы, копалась на клумбе. Вообще, не представляю, как вы тут работаете! Мне бы хотелось тюленем быть, хотя бы недельку", – обращаясь к крымчанам, сообщила артистка.А вот совершать заплывы на море Елена совершенно точно не будет. Популярная актриса не плавает после одного крайне неприятного случая, который произошел с ней много лет назад. "Мой папа был военный, и жили мы в Сибири. Я море никогда не видела, а мне так хотелось! Как-то меня летом пригласили на пробы в Одессу. Там у меня выдался свободным целый день, и я пошла на пляж. На море штиль – так ведь называют, когда медуз руками разгоняют? Мое внимание привлекли люди на волнорезах, которые стоят с газетой, чтобы загореть со всех мест. Я решила: мне надо туда. Думаю, метров 20 проплыву, главное, чтобы вода в лицо не попала", – начала свой рассказ Яковлева.Однако планам артистки не удалось случиться. "Я наткнулась на волнорез, тону, кричу в истерике: "Спасите!" А люди недоверчиво смотрят, но потом поверили, наконец-то вытащили меня. Я была вся порезана ракушками, по мокрому телу течет кровь. Это был ужас. После того случая не плаваю", – цитирует Елену Яковлеву .