В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным речь зашла о вице-премьере Виталии Мутко. Моряки в шутку спросили главу государства, могут ли они рисовать портреты чиновника на кораблях, чтобы суда были непотопляемыми.

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путинымречь зашла о вице-премьере Виталии Мутко. Моряки в шутку спросили главугосударства, могут ли они рисовать портреты чиновника на кораблях, чтобы судабыли непотопляемыми.Президент не растерялся и ответил на непростой вопрос. Пословам главы государства, про Мутко ходит много слухов, а его английскийнуждается в совершенствовании. "Но за годы его работы в роли министраспорта, а затем вице-премьера сделано много в этой сфере", – сказал Путин.По его словам, оценивая деятельность чиновника, необходимоопираться на факты, а не на эмоции. Глава государства напомнил проинфраструктуру в Сочи, которая обустраивалась в том числе под контролемнынешнего вице-премьера.Владимир Путин добавил, что Мутко еще нужно очень многосделать, чтобы проявить свои лучшие качества на новой должности. Президентнапомнил, что на чиновника велась атака в связи с допинг-скандалом. "И вэтих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Потенциал у негохороший", – резюмировал президент.Напомним, Виталий Мутко впервые продемонстрировал своизнания английского языка еще в 2010 году в бытность министром спорта и туризма.Чиновник выступал с речью в Цюрихе, где представлял российскую заявкуна право принимать чемпионат мира по футболу. Свою речь он произнес с ярковыраженным русским акцентом, пользователи Сети разнесли ее на множество цитат.Новую должность Мутко получил в прошлом месяце. Чиновник былназначен на должность вице-премьера по вопросам строительства.Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина послепереизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как главагосударства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Россияне спрашиваюто ЖКХ, пенсии, здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом годуглаве государства поступило более двух миллионов вопросов.