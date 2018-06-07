В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
речь зашла о вице-премьере Виталии Мутко. Моряки в шутку спросили главу
государства, могут ли они рисовать портреты чиновника на кораблях, чтобы суда
были непотопляемыми.
В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
речь зашла о вице-премьере Виталии Мутко. Моряки в шутку спросили главу
государства, могут ли они рисовать портреты чиновника на кораблях, чтобы суда
были непотопляемыми.
Президент не растерялся и ответил на непростой вопрос. По
словам главы государства, про Мутко ходит много слухов, а его английский
нуждается в совершенствовании. "Но за годы его работы в роли министра
спорта, а затем вице-премьера сделано много в этой сфере", – сказал Путин.
По его словам, оценивая деятельность чиновника, необходимо
опираться на факты, а не на эмоции. Глава государства напомнил про
инфраструктуру в Сочи, которая обустраивалась в том числе под контролем
нынешнего вице-премьера.
Владимир Путин добавил, что Мутко еще нужно очень много
сделать, чтобы проявить свои лучшие качества на новой должности. Президент
напомнил, что на чиновника велась атака в связи с допинг-скандалом. "И в
этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Потенциал у него
хороший", – резюмировал президент.
Напомним, Виталий Мутко впервые продемонстрировал свои
знания английского языка еще в 2010 году в бытность министром спорта и туризма.
Чиновник выступал с речью в Цюрихе, где представлял российскую заявку
на право принимать чемпионат мира по футболу. Свою речь он произнес с ярко
выраженным русским акцентом, пользователи Сети разнесли ее на множество цитат.
Новую должность Мутко получил в прошлом месяце. Чиновник был
назначен на должность вице-премьера по вопросам строительства.
Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина после
переизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как глава
государства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Россияне спрашивают
о ЖКХ, пенсии, здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году
главе государства поступило более двух миллионов вопросов.