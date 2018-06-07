× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/07-06-2018-pozhalovalis-putinu-na-medicinu-v-strunino.html" target="_blank">Пожаловались Путину на медицину в Струнино</a> - Пожаловались Президенту на медицину Владимирского региона. Сегодня Владимир Путин напрямую общался с народом. Всего к главе государства поступило более 2,5 миллионов обращений со всей страны. В том числе, от жителей Струнино Александровского района. Они рассказали Путину, что их единственная старая больница разваливается и под угрозой закрытия.