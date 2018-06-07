Пожаловались Президенту на медицину Владимирского региона. Сегодня Владимир Путин напрямую общался с народом. Всего к главе государства поступило более 2,5 миллионов обращений со всей страны. В том числе, от жителей Струнино Александровского района. Они рассказали Путину, что их единственная старая больница разваливается и под угрозой закрытия.
Пожаловались Президенту на медицину Владимирского региона. Сегодня Владимир Путин напрямую общался с народом. Всего к главе государства поступило более 2,5 миллионов обращений со всей страны. В том числе, от жителей Струнино Александровского района. Они рассказали Путину, что их единственная старая больница разваливается и под угрозой закрытия.
Этой больнице в Струнино почти 90 лет. Капитального ремонта она не видела. Сейчас в Струнино проживает около 14 тысяч человек, ещё 16 тысяч приезжает из близлежащих населённых пунктов, чтобы получать тут медпомощь. По словам жителей, здесь уже закрыли хирургическое, гинекологическое, инфекционное, детское отделение.
Анна Погодина, житель г. Струнино: "Мамочкам приходится ездить в Александров, это тяжёлый труд с детьми доехать до электрички, а потом выстаивать очень долгие очереди. И никакого лечения не даёт толку, потом записываться за месяц, за полтора".
Ирина Бандалак, житель г. Струнино: "У нас не хватает лекарств, не хватает оборудования, не хватает узких специалистов, мы очень переживаем, что если закроют то, что у нас осталось, мы останемся вообще без медицинской помощи".
Владимир Путин жалобу жителей сразу переадресовал Светлане Орловой. Губернатор, отрапортовала, что всё в Струнино под контролем, деньги на ремонт в бюджете уже заложены.
Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области: "На сегодняшний день мы ничего не закрывали в Струнино, мы выделили 68 миллионов. 20 миллионов - на ремонт детской поликлинике, 40 - на больницу и на отделение кожное и дерматологическое, которую надо ремонтировать".
Прямой эфир с Президентом, конечно, смотрел и директор облздрава Александр Кирюхин. В телефонном разговоре он сказал, что сегодня же, после прямого включения, сразу выехал в Струнино. Глава облздрава сказал, что ремонт медицинского городка в Струнино вот - вот начнётся, сейчас идут торги.
Александр Кирюхин, директор областного департамента здравоохранения: "Процедуры: смета, госэкспертиза, проекты, выставления на торги, вот сейчас на площадке электронной выставлены, торги состоялись фактически – это дерматология, кожное отделение. Смета на торги психоневрологического отделения".
Диалог на этом не закончился. У местных жительниц, видимо, накипело, и они продолжали рассказывать о проблемах здравоохранения. Их детей в Струнино не лечат. Мамочкам приходится на электричке ездить в александровскую больницу. Губернатору и министру здравоохранения, похоже, есть ещё над чем поработать.
-Но то, что мы видим сейчас на экране – явно нуждается в вашем особом внимании. Очень рассчитываю на то, что вы внимательно к этому относитесь и посмотрю, что произойдёт в деле, жизни, на практике. Безусловно, это медицинское учреждение должно функционировать как современное и реально оказывать помощь людям. Что там сохранить и в каком объёме это будет нужно решить на региональном уровне губернатором, с муниципальными властями при поддержке Министерства здравоохранения.
Но больные точки у 33 региона не только в медицине. На прямой линии волонтёры озвучили и нашу, и общероссийскую беду, а именно – мусорный вопрос. К слову, на завоз столичных бытовых отходов жалуются не только жители Александровского района, но и других регионов страны. Президент сказал, что проблему эту помогут решить мусоросжигательные заводы.
-До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 238 заводов.
Также Владимир Путин пообещал, что мусоросжигательные заводы будут работать по самым современным технологиям, не загрязняя окружающую среду.