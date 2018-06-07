Президента России Владимира Путина в ходе ежегодной линии попросили дать совет российским бизнесменам, которые в последнее время столкнулись с определенными трудностями на Западе. В частности, речь зашла о предпринимателе Романе Абрамовиче.

Президента России Владимира Путина в ходе ежегодной линиипопросили дать совет российским бизнесменам, которые в последнее времястолкнулись с определенными трудностями на Западе. В частности, речь зашла опредпринимателе Романе Абрамовиче.Глава государства напомнил, что еще несколько лет назад вовремя одной из публичных встреч с представителями бизнеса он предупреждал, чтодавление на отечественных предпринимателей на Западе вполне возможно. "Ярекомендовал нашему бизнесу держать свои капиталы на родине, там, где онизаработаны, использовать их для развития российской экономики", – сказалПутин.Он отметил, что в 2008 году, во время кризиса, государствопомогло некоторым представителям бизнеса. "Кто же им будет помогать заграницей? Их там только преследуют", – отметил Путин. Президентпосоветовал предпринимателям держать свои капиталы в России. "Тем более мыобъявили уже дважды амнистию капиталов. Надеюсь, представители бизнесаотреагируют должным образом", – подчеркнул он.Вместе с тем он отметил, что давление на российский бизнессо стороны западных правительств – это ошибка. "Эти ограничения ипреследования приведут к чему? Они подрывают доверие бизнеса к экономическойполитике ведущих стран мира", – добавил глава государства.Напомним, у бизнесмена Романа Абрамовича возникли проблемы сполучением британской визы. В Лондоне при этом анонсировали проверку законностикапиталов, которые были получены российскими предпринимателями. В мае 2018 годаАбрамович был замечен в аэропорту Тель-Авива, где ему выдали паспорт. Позаконам страны он на десять лет освобождается от налогов на доход, полученныйза границей.Абрамович входит в список самых богатых людей не толькоРоссии, но и Великобритании. В ежегодном рейтинге британской Times бизнесмен, с2003 года владеющий футбольным клубом "Челси", сохранил за собой 13-юстрочку. Размер его капиталов за последнее время увеличился до 9,3 миллиардафунтов.