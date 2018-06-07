Мы движемся в сторону устройчиво белого цвета. С этих слов Владимир Путин начал общение с россиянами.

Мы движемся в сторону устойчиво белого цвета. С этих слов Владимир Путин начал общение с россиянами. По словам президента, даже Арктика и Антарктика не бывают абсолютно белыми, там возможны вкрапления, серые оттенки. Но рост экономики России в прошлом году составил 1,5 процента. Путин заявил, что Россия вышла на устойчивый рост доходов граждан и подчеркнул, что в ближайшей перспективе рост экономики для России обеспечен.Также Путин отметил структурные изменения в экономике в связи с ростом экспорта машин и оборудования и сельхозпродукции как позитивную тенденцию в экономике страны."Мы можем с полной уверенностью утверждать, что движемся в направлении этой белой зоны", — сказал российский лидер.В качестве доказательства движения в сторону белого цвета Путин привел в пример рост продолжительности жизни и доходов граждан."Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%, — сказал президент. — Конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть", — добавил он.Для Путина это первая "Прямая линия" после переизбрания на президентский пост и 16-я с 2001 года: 11 раз он проводил ее как президент и четыре раза на посту премьер-министра.Прямую трансляцию из Гостиного двора ведут телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu. Также на нашем сайте можно будет посмотреть трансляцию с сурдопереводом. Кроме того, прямую трансляцию ведут Первый канал, "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".