Владимир Путин сожалеет, что у него не хватает времени на занятия с внуками. Президент ответил на вопросы журналистов по окончании прямой линии.

Владимир Путин сожалеет, что у него не хватает времени назанятия с внуками. Президент ответил на вопросы журналистов по окончании прямойлинии.Какой Владимир Путин дедушка? Разговор о личной жизни президентаРоссии зашел во время встречи главы государства с журналистами после эфира.Президент сначала пожал плечами – и, подумав, покаялся, чтоему, конечно, не хватает времени на обязанности деда. "Не хватает -значит, я его плохо организую, я это понимаю. Но мне бы хотелось побольшеобщаться со своими внуками, это правда", – ответил российский лидеркорреспонденту "Комсомольской правды".Журналист был настойчив: он спросил у Путина, кто у негорастет – внук или внучка? Президент дал исчерпывающий ответ. "Все растут.Все нормально. Все здоровы и все в порядке", – сказал ВладимирВладимирович."Но игрушки дарите хоть?", – не отставал репортер."Игрушки?.. Да, дарю", – улыбнулся Путин.Прямая линия с президентом стала 16-й по счету для Владимира Путина. Она длилась 4 часа 20 минут. Глава государства успел ответить на 79 вопросов.Перед началом эфира организаторы приняли более 1,7 миллиона вопросов. В 2018 году формат ежегодного общения президента с соотечественниками несколько изменился. В зале не было гостей, но в специальном секторе впервые находились волонтеры.Вопросы личного характера задавали президенту и во время прямой линии. Один из них касался веры в Бога По словам президента, каждый человек рождается с верой – только разные люди в разное время начинают это понимать.Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны даже атеисты, идя в атаку, думали о Боге. По словам Путина, есть люди, которые понимают это и без всяких экстремальных ситуаций. Президент признался, что говорить на публике о Боге ему очень трудно. Вопрос о своем приходе к вере он назвал очень интимным.