Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии поправил губернатора Томской области Сергей Жвачкина. Чиновник не стал называть по имени отчеству дозвонившуюся в прямой эфир многодетную мать, интересовавшуюся вопросом выделения земли.

Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямойлинии поправил губернатора Томской области Сергей Жвачкина. Чиновник не сталназывать по имени отчеству дозвонившуюся в прямой эфир многодетную мать,интересовавшуюся вопросом выделения земли.Женщину представилась Натальей Николаевной. Она заявила, чтоимеет троих детей. По ее словам, в 2010 году она встала в очередь на получениеземли и была 739-й. Сейчас очередь стала меньше, но женщина все равнонедоумевает и ждет получения участка."Мне уже 42 года. Еще 10 лет я простою, мне уже будет52. Годы идут, хотелось бы молодой пожить на этой земле", – сказала она.Она попросила президента поспособствовать решению ее проблемы.Глава государства отметил, что для получения участка нужноиметь четырех детей. Вместе с тем он отметил, что необходимо, чтобы многодетныхсемей становилось больше.Владимир Путин адресовал вопрос женщины губернатору Томскойобласти Сергею Жвачкину. По его словам, в регионе есть программы, которыепредусматривают преференции для многодетных семей. "Я обязательно личновстречусь с ней", – заявил чиновник. "С Натальей Николаевной", -поправил его глава государства.Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина послепереизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как главагосударства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Путина спрашивают осоциально-экономических вопросов – жилищные вопросы, ЖКХ, пенсии,здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государства поступилооколо двух миллионов вопросов.Последние несколько лет прямая линия длилась от 3 часов 40минут до 3 часов 57 минут. Дольше всего – 4 часа и 47 минут – глава государстваобщался с гражданами в 2013 году. Владимир Путин ответил на несколько десятковвопросов.