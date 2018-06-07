Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой
линии поправил губернатора Томской области Сергей Жвачкина. Чиновник не стал
называть по имени отчеству дозвонившуюся в прямой эфир многодетную мать,
интересовавшуюся вопросом выделения земли.
Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой
линии поправил губернатора Томской области Сергей Жвачкина. Чиновник не стал
называть по имени отчеству дозвонившуюся в прямой эфир многодетную мать,
интересовавшуюся вопросом выделения земли.
Женщину представилась Натальей Николаевной. Она заявила, что
имеет троих детей. По ее словам, в 2010 году она встала в очередь на получение
земли и была 739-й. Сейчас очередь стала меньше, но женщина все равно
недоумевает и ждет получения участка.
"Мне уже 42 года. Еще 10 лет я простою, мне уже будет
52. Годы идут, хотелось бы молодой пожить на этой земле", – сказала она.
Она попросила президента поспособствовать решению ее проблемы.
Глава государства отметил, что для получения участка нужно
иметь четырех детей. Вместе с тем он отметил, что необходимо, чтобы многодетных
семей становилось больше.
Владимир Путин адресовал вопрос женщины губернатору Томской
области Сергею Жвачкину. По его словам, в регионе есть программы, которые
предусматривают преференции для многодетных семей. "Я обязательно лично
встречусь с ней", – заявил чиновник. "С Натальей Николаевной", -
поправил его глава государства.
Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина после
переизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как глава
государства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Путина спрашивают о
социально-экономических вопросов – жилищные вопросы, ЖКХ, пенсии,
здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государства поступило
около двух миллионов вопросов.
Последние несколько лет прямая линия длилась от 3 часов 40
минут до 3 часов 57 минут. Дольше всего – 4 часа и 47 минут – глава государства
общался с гражданами в 2013 году. Владимир Путин ответил на несколько десятков
вопросов.