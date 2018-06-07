Если украинская армия попытается пойти в наступление на позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то это будет иметь тяжелые последствия для Незалежной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина в ходе ежегодной прямой линии с главой государства.

Если украинская армия попытается пойти в наступление напозиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то это будетиметь тяжелые последствия для Незалежной. Об этом заявил президент РоссииВладимир Путин, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина в ходе ежегоднойпрямой линии с главой государства.Прилепин заявил, что в Донецкой республики есть данные оготовящемся наступлении украинских силовиков в преддверии чемпионата мира пофутболу в России. Путин в ответ выразил надежду, что "до таких провокацийдело не дойдет".Но если такое все-таки случится, подчеркнул главагосударства, то это будет иметь тяжелые последствия для украинскойгосударственности в целом. "Еще раз скажу: надеюсь, этого неслучится", – сказал президентПо его словам, Москва оказывает всю необходимую помощьнепризнанным Донецкой и Луганской народным республикам. "Будем делать этои дальше", – резюмировал Путин.Напомним, за последнее время ситуация в Донбассе резкообострилась. Вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции отрядов ДНРи ЛНР в районе города Горловка, который расположен севернее Донецка. Силовикипопытались взять под контроль господствовавшие над населенным пунктом высоты. Вслучае их захвата, оборона города стала бы для ополченцев бессмысленной. Какписали украинские СМИ, в случае успеха в дальнейшем ВСУ намереваются атаковатьДебальцево и Енакиево, постепенно затягивая петлю вокруг столицы Донецкойреспублики.Писатель Захар Прилепин с самого начала конфликта в Донбассене скрывал своей позиции. По его словам, Донецк – это не Украина. В 2017 годуон лично отправился в регион и вступил в ряды вооруженных сил самопровозглашеннойДНР.Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина послепереизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как главагосударства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Путина спрашивают осоциально-экономических вопросов – жилищные вопросы, ЖКХ, пенсии,здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государствапоступило около двух миллионов вопросов.