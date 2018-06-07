Если украинская армия попытается пойти в наступление на
позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то это будет
иметь тяжелые последствия для Незалежной. Об этом заявил президент России
Владимир Путин, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина в ходе ежегодной
прямой линии с главой государства.
Если украинская армия попытается пойти в наступление на
позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то это будет
иметь тяжелые последствия для Незалежной. Об этом заявил президент России
Владимир Путин, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина в ходе ежегодной
прямой линии с главой государства.
Прилепин заявил, что в Донецкой республики есть данные о
готовящемся наступлении украинских силовиков в преддверии чемпионата мира по
футболу в России. Путин в ответ выразил надежду, что "до таких провокаций
дело не дойдет".
Но если такое все-таки случится, подчеркнул глава
государства, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской
государственности в целом. "Еще раз скажу: надеюсь, этого не
случится", – сказал президент
По его словам, Москва оказывает всю необходимую помощь
непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам. "Будем делать это
и дальше", – резюмировал Путин.
Напомним, за последнее время ситуация в Донбассе резко
обострилась. Вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции отрядов ДНР
и ЛНР в районе города Горловка, который расположен севернее Донецка. Силовики
попытались взять под контроль господствовавшие над населенным пунктом высоты. В
случае их захвата, оборона города стала бы для ополченцев бессмысленной. Как
писали украинские СМИ, в случае успеха в дальнейшем ВСУ намереваются атаковать
Дебальцево и Енакиево, постепенно затягивая петлю вокруг столицы Донецкой
республики.
Писатель Захар Прилепин с самого начала конфликта в Донбассе
не скрывал своей позиции. По его словам, Донецк – это не Украина. В 2017 году
он лично отправился в регион и вступил в ряды вооруженных сил самопровозглашенной
ДНР.
Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина после
переизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как глава
государства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Путина спрашивают о
социально-экономических вопросов – жилищные вопросы, ЖКХ, пенсии,
здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государства
поступило около двух миллионов вопросов.