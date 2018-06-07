Лето – это маленькая жизнь! Особенно в детстве. Целый год мы готовимся к лету, как к необыкновенному приключению, полному новых ощущений, знакомств, открытий. Захватывающее путешествие во ..

Лето – это маленькая жизнь! Особенно в детстве. Целый год мы готовимся к лету, как к необыкновенному приключению, полному новых ощущений, знакомств, открытий.Захватывающее путешествие во времени подготовил для детей Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Интерактивные занятия и мастер-классы на музейных площадках Суздаля – это возможность прикоснуться к истории России, ее традициям и характеру...Кстати, слова «занятие» и «класс» в музее звучат совсем не скучно – радостно! Потому что в музее все только самое настоящее, подлинное – запечатленные в истории мысли, человеческие поступки, а также предметы, языком которых с нами говорит прошлое.Новый образовательный проект ГВСМЗ – еще один шаг в деле приобщения молодого поколения к культурному музейному пространству. Детские программы в музее-заповеднике – это предложение: «Давайте расти вместе!»Программы для детей в СуздалеМузейный комплекс «Суздальский кремль»Экспозиции «История Суздаля», «Земская школа»1. Программа «Уроки земской школы»- Урок чистописанияВ классе гимназии XIX века за старинной партой, обмакивая перышко в чернила, постигаем искусство каллиграфии. Не сразу дается умение писать чисто, красиво и грамотно. Прилежных учеников ждет успех, нерадивым же «пропишут» розги и стояние коленями на горохе.- Филиппок идет в земскую школуУрок-путешествие на ярмарку старинного Суздаля и в земскую школу для самых маленьких школьников. Ребят ждёт встреча с весёлым Петрушкой, загадками дедушки Якова, любознательным Филипком и строгой земской учительницей.- Урок арифметикиЗанятие знакомит с историей счёта, старинными счётными приборами, в том числе – с русской «счётной машиной». Для решения арифметических задач из учебника прошлого века очень пригодятся смекалка и наблюдательность!- Урок чтенияВ земской школе постигаем секреты старинного алфавита. Ребята посоревнуются в знании русских загадок и поговорок, сделают инсценировку русской сказки, изданной старейшим издательством России – «Кнебель» – в 1909 году.2. Программа «Введение в историю»- «По следам прошлого»Археологию называют исторической наукой, вооруженной лопатой. На занятии ребята примут участие в почти настоящих археологических изысканиях, проникнут в глубь веков и раскроют тайну знаменитой сунгирской лошадки.- «Символы Родины»Куда смотрят головы двухглавого орла, изображенного на гербе России? Кто придумал трёхцветный российский флаг? Как суздальский сокол нарушил указ царицы Екатерины? Занятие даст ответы на все эти вопросы. Интересно – о главном!- «Приключения монетки»Госпожа Монетка познакомит ребят с основами науки нумизматики: узнают, как менялись деньги с течением времени, почему в Древней Руси их называли «чешуйками»... Дети отправятся в путешествие по музею на поиски клада медных монет, который в XIX веке спрятала суздальская крестьянка.- «Сокровища старого сундучка»Об истории письменности расскажет волшебный сундучок. Он хранит послания древних народов – папирусные свитки и вавилонские глиняные таблички... Непросто будет разобраться в премудростях русского языка. Например, ответить, почему наши предки говорили: «завязать узелок на память» и «зарубить на носу»?Музей деревянного зодчества1. Программа «Мир русской деревни»- «Приглашаем в русский дом»Интерактивная экскурсия по Музею деревянного зодчества с загадками и потешками, знакомством с жизненной философией русского крестьянина и нехитрым бытом деревни.- «Дорогой мастеров»Русская деревня – родина народных ремесел. Здесь нужно посмотреть и научиться тому, что умели старые мастера – гончары, плотники, ткачихи... На память о путешествии в прошлое – «Карта старинных ремёсел»!- «Что нам стоит дом построить?»В ходе занятия с помощью макета русской избы познакомимся с секретами деревянных дел мастеров. Узнаем, как ходили в лес за древесиной, изучим способы крепления деревянных деталей без гвоздей, подержим в руках главный инструмент плотника...- «Истории из бабушкиного сундука»Русские крестьянки были редкими модницами! В их сундуках хранилось множество нарядов. Самым любимым был национальный костюм, в котором воплотилась вся поэзия сердца русской женщины. Костюм, как образная летопись жизни наших предков, языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам сегодня многие законы красоты народного искусства. Этим бабушкиным нарядом можно не только полюбоваться, но и примерить!2. Программа «Юные этнографы»Каждое занятие завершается подвижной игрой и выполнением творческого задания.- «Вдоль по улице»Как из чего строили на Руси? Какую древесину выбирали для избы? Почему купола церквей, сделанные из осинового лемеха, блестят, как серебро? С плотницкими премудростями, планировкой русского села и укладом деревенской жизни познакомит занятие в Музее деревянного зодчества.- «Деревянные церкви Руси»Храмы на Руси ставились на самых красивых, открытых взору местах. В церкви люди собирались по разным поводам, в том числе и мирским, устраивали сходы, где говорили о переделе земель, об уплате пошлин и налогов, также о найме пастухов или сельского учителя...Узнаем, каким был сельский храм, познакомимся с его архитектурой, полюбуемся деревянными церквями Суздаля.- «Красна изба углами»Дом для русского человека – что добрая родня, со своим характером и душой. Потому и именует крестьянин все, из чего состоит его жилище, «по-человечески»: окна, словно очи, приветливо смотрят на мир, над ними – лобовая доска, а рядом (при челе) – резные причелины... В ходе занятия знакомимся с внешним и внутренним убранством крестьянского дома, узнаем секреты деревянной резьбы, украшающей избу.- «За водицей ключевой»Узнаем секреты хозяйственных построек на селе. Послушаем о мире водяных, домовых и банников, в которых верили наши предки.- «От зёрнышка в земле до каравая на столе» (в летний период)И послушаем, и убедимся, как тяжело трудиться на земле! Узнаем о традициях работы на поле, основных сельскохозяйственных культурах владимирской земли, этапах сбора и обработки урожая.3. Мастер-классы по сезону в Музее деревянного зодчества- «Посидим рядком... »(5+) (интерактивное занятие с мастер-классом)Необыкновенное путешествие для всей семьи в мир русской деревни. Попробуем стать членами большой дружной крестьянской семьи, где «одни за всех, а все за одного», где каждый знает свой круг обязанностей и даже если «бьёт баклуши», то только для семейного блага!- Мастер-класс «Домашняя Масленица» (5+)(проводится в течение февраля – марта (в зависимости от календарной даты проведения праздника Масленицы), в крестьянском доме из села Тынцы (Изба ремесел) на территории Музея деревянного зодчества).Учимся работать с традиционным для русского рукоделия материалом – лыком. С помощью лыковой соломки, разноцветных ленточек и лоскутков создаем маленький «шедевр», привлекающий в дом достаток и благоденствие на целый год. Это – «домашняя Масленица».- Мастер-класс «Веснянка» (5+)(проводится в доме из села Тынцы на территории Музея деревянного зодчества в первой половине весны).Осваивая технику изготовления тряпичной куклы-«скрутки», ребята узнают о верованиях и обычаях русского народа. Например, о том, что сделанная своими руками кукла «Закличка весны» призывает весну – раннюю да теплую... А уж если «Веснянка» поселится в вашем доме, то в нем всегда будет тепло и радостно!- Мастер-класс «Березка»Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «»Березка» - символа праздника Троицы.Делаем своими руками «девичий» оберег – принадлежность старинного обряда «кумления», а также куклу – на исполнение девичьих желаний!- Мастер-класс «Травница» (5+)(проводится в июле-августе на территории Музея деревянного зодчества).На Руси всегда было принято собирать летом целебные травы – для лечения от болезней и защиты от темных сил. Ребята изготовят особую куклу-мешочек, которая сохранит душистое разнотравье на целый год. Содержимое «травницы» можно использовать для заваривания чая и «лечить» атмосферу в доме – от инфекции или зла.Стоит только взять такую куклу в руки, как дом наполнится ароматами знойного лета!- Мастер-класс «Десятиручка-помощница» (5+)(проводится на территории Музея деревянного зодчества в осенний сезон).Оказывается, в старину, чтобы за детьми ходить, в доме по хозяйству успевать – хозяюшке большой семьи нужно было обязательно изготовить особую куколку с десятком рук. Она помогала женщине со всеми делами управиться!Тем, кто на музейных занятиях такую «десятиручку» сделает, станет она ему хорошим другом. И значит успех в любых делах будет гарантирован!- Мастер-класс « Рождественский Ангел» (5+)(проводится в течение января в доме из села Тынцы (изба ремесел) на территории Музея деревянного зодчества).К волшебному празднику Рождества фигурка Ангела, сделанная своими руками, – послужит прекрасным подарком себе и близким. Он может стать оберегом, украшением новогодней елки и праздничного интерьера любого дома!Если ребенку трудно изготовить большого Ангела, он сможет смастерить куколку поменьше, удобную для игры, – «Ангел на пальчик».