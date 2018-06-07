Одной из сенсаций предстоящей в субботу церемонии вручения премии Муз-ТВ станет появление Светланы Лободы. Ее имя фигурирует в трех номинациях, включая категория лучшая певица.

Одной из сенсаций предстоящей в субботу церемонии вручения премии "Муз-ТВ" станет появление Светланы Лободы. Ее имя фигурирует в трех номинациях, включая категория "лучшая певица".Директор телеканала "Муз-ТВ" и основатель одноименной премии Арман Давлетяров заверил Dni.Ru, что удивлен смелостью артистки. "Всего две недели назад Светлана стала мамой, – восхищается Арман. – Но уже полна сил и желания вернуться на сцену. Я отговаривал ее от этого, но она настояла. И уже прилетела в Москву из Америки, чтобы показать завтра феноменальный номер".Давлетяров не уточнил, потребовала ли для себя родившая Лобода каких-то преференций. Ведь когда, например, рожала Ксения Собчак, то она говорила заранее с организаторами премии, что ей необходима отдельная пеленальная комната с определенной температурой, влажностью, подгузниками, едой и водой определенной марки.Напомним, Светлана Лобода родила второго ребенка 24 мая в одной из самых престижных клиник Лос-Анджелеса. Вес девочки – три килограмма, рост – 48 сантиметров. Певица долго не афишировала беременность и выбирала наряды, которые скрывали округлившийся живот. А когда объявила об интересном положении, возникла другая загадка – кто отец ребенка.Ходили слухи, что артистка близка с 57-летним солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. О романе знаменитостей заговорили летом 2017 года, после того как немецкого музыканта и украинскую певицу заметили вместе на фестивале в Баку.В декретном отпуске Лобода не планирует засиживаться. У нее впереди тур, выход нового диска и долгожданные концерты в Москве в ноябре.