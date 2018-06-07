Эксперты Роскачества провели масштабное исследование молочки на российском рынке и пришли к неутешительному выводу. Продукция примерно каждого третьего производителя в Центральном федеральном округе является поддельной.

Эксперты Роскачества провели масштабное исследование молочки на российском рынке и пришли к неутешительному выводу. Продукция примерно каждого третьего производителя в Центральном федеральном округе является поддельной.Специалисты выявили нарушения в 25% проверенных образцов молока жирностью 3,2% и выше. При этом большинство проверенных товаров отвечают всем нормам и стандартам качества, а один бренд даже превосходит действующие ГОСТы.В образце одной из торговых марок обнаружены антибиотики. Среди нарушений – использование растительных жиров, сухого молока и снижение жирности.В исследовании приняли участие образцы 16 торговых марок, произведенных в разных регионах страны. Специалисты оценивали молоко по 26 критериям безопасности и качества. В первую очередь учитывалось содержание растительных жиров, сухого молока, наличие бактерий, а также антибиотиков, передает официальный сайт Роскачества.Эксперты рассказали о трех самых распространенных способах подделать молоко. Так, недобросовестные производители добавляют в продукт растительные жиры или снижают жирность.Недопустимые добавки специалисты Роскачества нашли в молоке трех марок. Стоит отметить, что их продукты далеко не самые дешевые и относятся к средней ценовой категории.Что касается сухого молока, то его обнаружили в товарах пяти производителей. Эксперты подчеркнули, что законодательно в стандартах изготовления питьевого молока запрещено использование порошка.В то же время внешний вид, цвет, вкус и запах продукции полностью отвечали всем требованиям. Однако соответствие цены и качества вызвало массу вопросов.Так, в самом дешевом продукте обнаружили сухое молоко. А вот следующее за ним по стоимости молоко заняло шестое место в списке лучших производителей.