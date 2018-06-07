Каждый работающий россиянин сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной раз в три года. Однако потратить его можно будет только на прохождение диспансеризации

Каждый работающий россиянин сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной раз в три года. Однако потратить его можно будет только на прохождение диспансеризацииГруппа депутатов Государственной Думы выступила с инициативой поправок в Трудовой кодекс и внесла а рассмотрение новый законопроект. В соответствии с поправками, один раз в три года работодатели будут обязаны предоставлять каждому сотруднику дополнительный оплачиваемый отгул для прохождения медицинского осмотра.Авторы законопроекта убеждены, что к диспансеризации нельзя относиться легкомысленно. В особенности это касается лиц старшего возраста, считают эксперты. При профилактическом осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые необходимо вовремя начать лечить, передает "Российская газета".Как показывает практика, большинство граждан, чья работа не требует обязательного осмотра, диспансеризацию игнорируют. Ведь для посещения медицинского учреждения им приходится отпрашиваться у начальства или брать отгул за свой счет.Теперь же каждому работнику хотят предоставить подобный выходной с сохранением заработной платы. Сейчас законопроект готовится в Государственной думе к первому чтению.Напомним, что всеобщая диспансеризация была введена в 2013 году. Проходить комплексный медицинский осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет. Как правило, исследования проводят раз в три года.