На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект о предоставлении россиянам дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект о предоставлении россиянам дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Первое чтение документа запланировано на 14 июня, передает ТАСС.Предполагается, что, получив возможность взять выходной, россияне будут охотнее и быстрее проходить всесторонний осмотр, чтобы провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология. В первую очередь это касается лиц старшего возраста, которые продолжают работать, а также сотрудников вредных производств, пояснил председатель Комитета по социальной политике СФ РФ Валерий Рязанский.Однако в документе также указывается, что работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года.