Работники Автоприбора получили зарплату. Об этом сообщает Роструд. Проверку проводил территориальный орган федеральной службы по Владимирской области. По обращению одного из работников. В ходе проверки было установлено, что за апрель на заводе образовалась задолженность по заработной плате. Пострадавшими оказались 846 сотрудников. Сумма долга превысила 13 и 8 десятых миллиона рублей. Кроме того, при нарушении сроков выплаты заработной платы, отпускных и расчётных сумм - работникам не начислялась и не выплачивалась денежная компенсация за задержку.

Работники "Автоприбора" получили зарплату. Об этом сообщает Роструд. Проверку проводил территориальный орган федеральной службы по Владимирской области. По обращению одного из работников. В ходе проверки было установлено, что за апрель на заводе образовалась задолженность по заработной плате. Пострадавшими оказались 846 сотрудников. Сумма долга превысила 13 и 8 десятых миллиона рублей. Кроме того, при нарушении сроков выплаты заработной платы, отпускных и расчётных сумм - работникам не начислялась и не выплачивалась денежная компенсация за задержку. По требованию Гострудинспекции, задолженность перед работниками погашена в полном объёме. За допущенные нарушения трудового законодательства - работодатель привлечен к административной ответственности. Между тем, судьба завода по-прежнему неизвестна. 22 мая коллектив едва не отправили на биржу труда. Но потом появилось короткое сообщение пресс-службы Белого Дома - о том, что в ситуацию вмешалась губернатор Орлова. После этого рабочим разрешили поработать ещё два месяца. Что будет с людьми, когда эти два месяца пройдут? Вопрос остаётся открытым.