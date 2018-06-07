Вокруг чемпионата мира по футболу, который вскоре примет Россия, разгорелся скандал. Певице Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков. Соответствующее уведомление артистке направила Международная федерация футбола. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим мнением по этому вопросу.

Вокруг чемпионата мира по футболу, который вскоре примет Россия, разгорелся скандал. Певице Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков. Соответствующее уведомление артистке направила Международная федерация футбола. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим мнением по этому вопросу."Российскому артисту запрещают петь на фестивале болельщиков в России? Причем это делают какие-то чиновники из зарубежной организации. А не много ли берут на себя эти господа из FIFA? По моему, российским властям необходимо дать им мощный отпор. Здесь прослеживается попытка вмешаться во внутренние дела российского государства", – негодует общественный деятель.Манукян припомнил истерию вокруг запрета артистке из России участвовать в проходившем на Украине песенном конкурсе "Евровидение". "Год назад за Юлию Самойлову наши власти активно заступались, когда ей не разрешали петь в Киеве. Но это касалось запрета выступать в иностранном государстве, а здесь выдан запрет на выступление на мероприятии проходящем в России с формулировкой "За наличие в репертуаре песен о войне". На мой взгляд, чиновники FIFA немного не в себе и им надо об этом сказать", – заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ."И еще один вопрос. Как стало возможным, что менеджером российского фестиваля болельщиков, который выписывает запретительные письма российским артистам стала дама украинского происхождения?" – добавил Манукян.Общественный деятель призвал Чичерину не обращать внимание на чиновников и гнуть свою линию. "Пусть Юлия наплюет на все эти запреты и приезжает в Ростов-на-Дону в дни этого фестиваля со своими песнями. Я как ростовчанин буду очень рад, если Юлия это сделает. Ростовчане ее очень любят и будут рады встрече с этой замечательной певицей", – резюмировал он.Сама певица положительно отнеслась к тому, что ей не разрешили выступать. "Слава Богу, "футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками", – написала она на своей странице в Facebook. "Как известно рок – музыка протеста, и меня официально запретили", – добавила Чичерина.Как писали Dni.Ru, FIFA не желает видеть концертов Юлии Чичериной как минимум в одном российском регионе. Каком именно – пока не уточняется. Официальная причина отказа федерации в приглашении Юлии на фестиваль болельщиков – в том, что певица исполняет произведения военной тематики.