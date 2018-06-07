Сборная Панамы по футболу стала первой командой, которая после оглашения окончательной заявки команды была вынуждена провести замену в итоговом списке. Причиной такого решения стала травма одного из лидеров команды – Альберто Кинтеро.

Сборная Панамы по футболу стала первой командой чемпионата мира-2018, которая после оглашения окончательной заявки была вынуждена провести замену в итоговом списке. Причиной такого решения стала травма одного из лидеров команды – Альберто Кинтеро.Футболист сломал плюсневую кость ноги и теперь будет вынужден пропустить мировое первенство. Тренерский штаб уже отзаявил игрока и вместо него вызвал другого полузащитника – Рикардо Авилу, выступающего за бельгийский "Гент".Напомним, что Панама стартует на чемпионате мира матчем против Бельгии (18 июня, Сочи). Также в группе G панамцы сыграют с Англией (24 июня, Нижний Новгород) и Тунисом (28 июня, Саранск).