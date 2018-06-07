Сборная России по футболу опустилась на исторически низкое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда лишилась четырех строчек и опустилась на 70-ю позицию в рейтинге, что является ее худшим показателем.

Сборная России по футболу опустилась на исторически низкое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда лишилась четырех строчек и опустилась на 70-ю позицию в рейтинге, что является ее худшим показателем.Отметим, что теперь национальная сборная России является командой с самым низким рейтингом среди всех участников чемпионата мира-2018. Ранее таковой являлась команда Саудовской Аравии – соперник России по группе А, которая сохранила за собой 67-ю строчку.Отметим, что продолжает лидировать в рейтинге действующий чемпион мира – сборная Германии.1 (1). Германия – 1558 очков2 (2). Бразилия – 14313 (3). Бельгия – 12984 (4). Португалия – 12745 (5). Аргентина – 12416 (6). Швейцария – 11997 (7). Франция – 11988 (10). Польша – 11839 (9). Чили – 113510 (8). Испания – 112614 (17). Уругвай – 101845 (46). Египет – 64967 (67). Саудовская Аравия – 46570 (66). Россия – 457.Напомним, что на чемпионате мира сборная России встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.