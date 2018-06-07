Сборная России по футболу опустилась на исторически низкое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда лишилась четырех строчек и опустилась на 70-ю позицию в рейтинге, что является ее худшим показателем.
Сборная России по футболу опустилась на исторически низкое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда лишилась четырех строчек и опустилась на 70-ю позицию в рейтинге, что является ее худшим показателем.
Отметим, что теперь национальная сборная России является командой с самым низким рейтингом среди всех участников чемпионата мира-2018. Ранее таковой являлась команда Саудовской Аравии – соперник России по группе А, которая сохранила за собой 67-ю строчку.
Отметим, что продолжает лидировать в рейтинге действующий чемпион мира – сборная Германии.
1 (1). Германия – 1558 очков
2 (2). Бразилия – 1431
3 (3). Бельгия – 1298
4 (4). Португалия – 1274
5 (5). Аргентина – 1241
6 (6). Швейцария – 1199
7 (7). Франция – 1198
8 (10). Польша – 1183
9 (9). Чили – 1135
10 (8). Испания – 1126
…
14 (17). Уругвай – 1018
45 (46). Египет – 649
67 (67). Саудовская Аравия – 465
70 (66). Россия – 457.
Напомним, что на чемпионате мира сборная России встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.