Учащимся новой, 49 школы, единую форму. С таким предложениям к родителям вышло руководство образовательного учреждения. Фасон одежды для ребят уже разработали и презентовали. А сегодня - обсудили публично. Понравилась форма не всем родителям. Обо всех «за» и «против» расскажем далее.

Учащимся новой, 49 школы, единую форму. С таким предложениям к родителям вышло руководство образовательного учреждения. Фасон одежды для ребят уже разработали и презентовали. А сегодня - обсудили публично. Понравилась форма не всем родителям. Обо всех «за» и «против» расскажем далее.