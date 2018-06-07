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<a href="http://33live.ru/novosti/07-06-2018-skandal-na-ukraine-deshevye-volkswagen-iz-ssha-prodavali-po-lipovym-dokumentam.html" target="_blank">Скандал на Украине: дешевые Volkswagen из США продавали по липовым документам</a> - Сразу 2800 украинцев могут лишиться автомобилей Volkswagen Golf, которые были ввезены из США и проданы по демпинговой цене. Государственные органы обнаружили факт массовой фальсификации сертификатов соответствия на эти машины. Теперь их регистрацию аннулируют.