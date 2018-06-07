Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари может стать главным тренером мадридского Реала. Известно, что чемпион мира в составе сборной Бразилии заинтересовал руководителей Королевского клуба.

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари может стать главным тренером мадридского "Реала". Известно, что чемпион мира в составе сборной Бразилии заинтересовал руководителей "Королевского клуба".Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на испанское издание As, бразилец вошел в расширенный список кандидатов на пост наставника мадридцев. Помимо Сколари в него также входят бывшие футболисты "сливочных" Фернандо Йерро, Гути и Мичел.Также ранее сообщалось о том, что у руля "Реала" может встать Юрген Клопп и Маурисио Почеттино.