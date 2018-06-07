В Сети появились фотографии Дмитрия Шепелева с Екатериной Телеповой, которую называют новой возлюбленной телеведущего. Новые снимки произвели неоднозначное впечатление на общественность.

В Сети появились фотографии Дмитрия Шепелева с Екатериной Телеповой, которую называют новой возлюбленной телеведущего. Новые снимки произвели неоднозначное впечатление на общественность.Портал Woman.ru опубликовал свежие Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой. На снимках, сделанных, предположительно, из окна припаркованного автомобиля, телеведущий и его спутница запечатлены шагающими по одной из улиц столицы. Шепелев, облаченный в бежевое пальто, переходит с Тулуповой, держащей его под руку, дорогу и следует мимо помойки.В комментариях пользователи Сети неоднозначно отнеслись к опубликованным фотографиям. Одни порадовались за личное счастье популярного телеведущего, другие же отнеслись к кадрам с недоверием, сочтя их постановочными. "Сладкая парочка", "Нормальная пара. Счастья им", "Да, жизнь продолжается, ну нету Фриске, что же теперь, он молодой мужик, дай Бог найдется вторая половина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Хочу пожелать им счастья,любви . Красивая девушка", "Какая неумелая постановка", "Событие века. Шепелев с пергидрольной блондинкой под ручку прогулялся... а в кустах как раз рояль стоял", "он слишком еще молод, чтобы оставаться одному....вполне естественно, что у него появилась подруга..." – высказались комментаторы.Напомним, впервые информация о том, что у Дмитрия Шепелева отношения с некой блондинкой по имени Екатерина Тулупова, появилась весной прошлого года. Журналисты выяснили, что девушка родилась в Екатеринбурге, окончила художественную школу и связала свою жизнь с дизайном.