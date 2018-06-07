Лариса Удовиченко призналась, что у нее серьезные проблемы со зрением. Тогда 63-летняя актриса обратилась за помощью к специалисту.

Лариса Удовиченко призналась, что у нее серьезные проблемы со зрением. Тогда 63-летняя актриса обратилась за помощью к специалисту.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Удовиченко делится с многочисленными подписчиками фотографиями, сделанными со съемочных площадок, выходов в свет, а также личного характера. периодически выкладывает артистка и видео, в которых своим неповторимым тембром рассказывает обо всем, что с ней происходит. Судя по обилию материала, 63-летняя актриса активный интернет-пользователь.Со стороны кажется, что в жизни Ларисы все прекрасно – она востребованная актриса, много путешествует, у нее есть взрослая дочь Мария. Однако недавно артистка призналась, что была вынуждена обратиться за врачебной помощью. У Ларисы обнаружились серьезные проблемы со зрением. К счастью, ей вовремя помогли. Более того, Удовиченко и ее лечащий врач (женщина) стали подругами."Я в нее вцепилась моментально ми сказала: "Вы мне нужны!" У меня такая профессия – актриса кино – связанная с софитами, с обилием света, а в советские времена вообще слепило... Я полностью доверилась Ирочке, мы подружились", – рассказала Удовиченко.Артистка отправила к этому офтальмологу и дочь Марию, которая страдала от близорукости. "Потом, после какой-то феноменальной операции, которая длилась всего 14 минут, ко мне вышла моя дочка со 100-процентным зрением. Я очень благодарна своей подруге Ире, которая потом прооперировала мою тетушку, которой 90 лет. Я читаю в очках! А моя тетушка 90-летняя читает без очков", – отметила Лариса Удовиченко.На заметку: Посетив интернет-проект https://granitrus.ru/вы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика заказать памятник на могилу в Москве. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!