Выехал на встречку и столкнулся с фурой. В Покрове произошла серьёзная авария. Легковой «Мерседес» столкнулся с грузовой «Вольво». По предварительным данным, водитель легковушки, житель Московской области 1991 года рождения - нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Из-за ДТП сразу возникла многокилометровая пробка. В результате аварии пассажир «Мерседеса» погиб на месте, а водитель попал в больницу с различными травмами. Если его вина будет доказана - ему может грозить и уголовная ответственность.

Выехал на "встречку" и столкнулся с фурой. В Покрове произошла серьёзная авария. Легковой Мерседес столкнулся с грузовой Вольво. По предварительным данным, водитель легковушки, житель Московской области 1991 года рождения - нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Из-за ДТП сразу возникла многокилометровая пробка. В результате аварии пассажир Мерседеса погиб на месте, а водитель попал в больницу с различными травмами. Если его вина будет доказана - ему может грозить и уголовная ответственность.Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД по Владимирской области: "В результате ДТП водитель автомобиля Мерседес с диагнозом: ушиб грудной клетки, переломами рёбер справа госпитализирован, а его пассажир 1986 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Ввиду того, что тяжёлые травмы и погиб человек, занимаются следователи".