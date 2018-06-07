Певец Филипп Киркоров принял участие в YouTube-шоу Лига плохих шуток. Вместе с ведущим проекта юмористом Гариком Харламовым артист высмеял коллег по цеху.

Певец Филипп Киркоров принял участие в YouTube-шоу "Лигаплохих шуток". Вместе с ведущим проекта юмористом Гариком Харламовым артист высмеялколлег по цеху.Артисты на камеру соревновались в устойчивости к юмору: тоткто первым засмеется в ответ на остроту – проигрывает. Шутки были посвящены российским знаменитостям.Особенно досталось Егору Криду и Николаю Баскову.Первым шутку читал Харламов. "Кого Егор Крид выбрал на шоу "Холостяк?Большой палец Тимати", – еле сдерживаясь от смеха произнес юморист. Киркоров смогунять эмоции. Далее подошла очередь поп-короля зачитывать анекдот. "Что будет,если Басков макнет свой перчик в кетчуп? Табасков", – сказал Киркоров.Звезды покатывались со смеху. Было заметно, что они получаютудовольствие тролля коллег по цеху. Певец так разошелся, что даже похабно оговорился. Киркоров зачитывал остроту "Почему Егор Крид любит мочить манту",но в последнем слове, поп-король перепутал букву, в результате оно превратилосьв нецензурное обозначение женского полового органа. Артист понял, чтооговорился, исправился, однако Харламов так сильно смеялся, что уже не слышал Киркорова.Отметим, что Филиппу тоже досталось. Правда шутку про себяпевец понял не сразу. "Что будет, если Киркоров станет президентом Австралии?Конец страусам", – зачитал Харламов. "А почему?" – удивился Филипп и самответил на свой вопрос. "А… перья…", – сквозь смех пробормотал поп-король, намекаяна свои пернатые концертные наряды.Добавим, что героями шуток также стали: Максим Галкин, Алла Пугачева,Прохор Наляпин и ведущий Гарик Харламов. Победил в конкурсе Киркоров.