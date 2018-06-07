Порноактриса Елена Беркова пришла на красную дорожку с супругом. Она затмила всех присутствующих барышень.

Порноактриса Елена Беркова пришла на красную дорожку ссупругом. Она затмила всех присутствующих барышень.В Сочи продолжается 29-й российский кинофестиваль "Кинотавр".На красной дорожке смотра уже появлялись: Ксения Собчак, Алена Свиридова, ЮлияБарановская, Елена Летучая. Анна Михалкова и другие известные личности.Сегодня, 7 июня, показ посетила актриса фильмов для взрослыхЕлена Беркова. Красотка пришла в сопровождении супруга Андрея Стоянова. Берковас удовольствием позировала фотокамерам. 33-летняя артистка была облачена в ромпербелого цвета, который либо стилизованн под нижнее белье, либо является им.Отметим, ткань костюма красотки была настолько тонкой, чтоне оставляла простора для фантазий – любой присутствующий мог разглядеть соскипорнозвезды. Елена разбавила свой образ подвязкой для чулок, сумочкой и босоножками.Многие были удивлены увидеть Беркову на фестивале, ведь, Беркова,безусловно, актриса, но, обычно, фильмы, в которых она играет, не транслируютсяна больших экранах. В Сети тут же развернулась бурная дискуссия. "За номинацией пришла?)", "Что она забылана Кинотавре ?", "Вот, еще понять бы, что делает порнозаезда на краснойдорожке Кинотавра 😕Член? Жюри?", "Мдаа,кинофестивали уже не те,можно статьпорнозвездой,объявить на всю страну, что тебя изнасиловали и добро пожаловатьна красную дорожку!!!", "Соски навыкат" – писали интернет-обыватели.Отметим, что Елена известна не только как звезда порноиндустрии,но и как экс-участница телепроекта "Дом -2". Правда Беркова была на телестройкенедолго – после того, как продюсеры узнали о профессии девушки, еедисквалифицировали.