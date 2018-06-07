Порноактриса Елена Беркова пришла на красную дорожку с
супругом. Она затмила всех присутствующих барышень.
Порноактриса Елена Беркова пришла на красную дорожку с
супругом. Она затмила всех присутствующих барышень.
В Сочи продолжается 29-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
На красной дорожке смотра уже появлялись: Ксения Собчак, Алена Свиридова, Юлия
Барановская, Елена Летучая. Анна Михалкова и другие известные личности.
Сегодня, 7 июня, показ посетила актриса фильмов для взрослых
Елена Беркова. Красотка пришла в сопровождении супруга Андрея Стоянова. Беркова
с удовольствием позировала фотокамерам. 33-летняя артистка была облачена в ромпер
белого цвета, который либо стилизованн под нижнее белье, либо является им.
Отметим, ткань костюма красотки была настолько тонкой, что
не оставляла простора для фантазий – любой присутствующий мог разглядеть соски
порнозвезды. Елена разбавила свой образ подвязкой для чулок, сумочкой и босоножками.
Многие были удивлены увидеть Беркову на фестивале, ведь, Беркова,
безусловно, актриса, но, обычно, фильмы, в которых она играет, не транслируются
на больших экранах. В Сети тут же развернулась бурная дискуссия. "За номинацией пришла?)", "Что она забыла
на Кинотавре ?", "Вот, еще понять бы, что делает порнозаезда на красной
дорожке Кинотавра 😕
Член? Жюри?", "Мдаа,кинофестивали уже не те,можно стать
порнозвездой,объявить на всю страну, что тебя изнасиловали и добро пожаловать
на красную дорожку!!!", "Соски навыкат" – писали интернет-обыватели.
Отметим, что Елена известна не только как звезда порноиндустрии,
но и как экс-участница телепроекта "Дом -2". Правда Беркова была на телестройке
недолго – после того, как продюсеры узнали о профессии девушки, ее
дисквалифицировали.