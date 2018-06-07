Сотрудники ГИБДД на детских площадках рассказали ребятам и их родителям о безопасном поведении на улицах и дорогах столицы....

Сотрудники Госавтоинспекции посетили детские площадки столицы, где провели мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей на дороге.Агитационный пробег стартовал на востоке и северо-западе Москвы. Сотрудники ГИБДД на детских площадках рассказали ребятам и их родителям о безопасном поведении на улицах и дорогах столицы.В ходе акции автоинспекторы напомнили об основных правилах передвижения на велосипедах и самокатах, основах безопасности при переходе проезжей части, вручили тематические памятки, а также рассказали к каким неблагоприятным последствиям может привести пренебрежение Правилами дорожного движения.Чтобы ребята были более заметными на дорогах в темное время суток, полицейские подарили им светоотражающие элементы, а их родителям напомнили о необходимости использования полезных аксессуаров, как важных элементов обеспечения безопасности.Взрослые и дети поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за полезный урокУправление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81