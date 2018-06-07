Будущие полицейские нанесли визит ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Николаю Филипповичу Первушину...

Будущие полицейские нанесли визит ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Николаю Филипповичу Первушину.Встречу студентов колледжа, проходящих практику в УВД, и ветерана Николая Первушина организовала начальник Отделения морально-психологического обеспечения и представитель Женского совета Управления майор внутренней службы Ирина Зайцева. Николай Филиппович рассказал юным гостям о том, как проходила его служба в рядах Советской армии в годы войны, как он участвовал в боях с Японией, и, конечно, почему он выбрал профессию милиционера. Подполковник милиции в отставке поделился с молодыми людьми воспоминаниями о тонкостях и особенностях его службы, много рассказывал о ценностях и задачах, которыми руководствовались молодые сотрудники в эпоху милиции.В свою очередь, будущие полицейские поделились с ветераном своими планами относительно службы в органах внутренних дел, рассказали ему о целях и перспективах полицейской карьеры, которые видят перед собой. Николай Филиппович пожелал студентам колледжа полиции терпения и здоровья, осуществления намеченных планов, соблюдения закона, чтобы с честью нести звание сотрудника органов внутренних дел. Он поблагодарил ребят и сотрудников полиции за душевный и теплый визит.Будущие полицейские отметили прекрасную физическую форму и бодрость духа гостеприимного ветерана, которому в этом году исполняется 95 лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18