Зрители обвинили ведущих в затягивании времени мероприятия и нежелании давать возможность людям озвучить все свои просьбы. По словам комментаторов, уровень телеведущих не дотягивает до уровня прямой линии с президентом России.
Зрители обвинили ведущих в затягивании времени мероприятия и нежелании давать возможность людям озвучить все свои просьбы. По словам комментаторов, уровень телеведущих не дотягивает до уровня прямой линии с президентом России.
Пользователи
сети и зрители прямой линии с президентом России Владимиром Путиным выразили
возмущение поведением телеведущих, которые, по сих словам, не давали звонившим
людям договорить и озвучить полностью свои просьбы. По мнению пользователей,
журналисты пытались создать ажиотаж, искусственно растягивая время самого
мероприятия.
Как заявил член
экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим
Манукян, люди, которым удалось дозвониться на прямую линию, вправе полностью
высказаться и получить исчерпывающий ответ на свои вопросы. Он счел работу ведущих не соответствующую уровню эфира с президентом.
"Тем более,
что в этом году впервые им отвечают министры и губернаторы. Мне кажется, что
ведущие могли проявить больше такта и терпения выслушивая вопросы и ответы", -
полагает он. Манукян назвал подобную манеру работы в кадре не достойной важного
эфира с президентом России. "Ведущим должно быть стыдно", – убежден он.
Другие
участники обсуждения обратили внимание на то, что ведущие перетягивали внимание
на себя, упуская при этом конкретику и создавали "лишний шум". "Сколько же
льют воды ведущие журналисты", – возмутился один из пользователей Твиттера.
Другой счел, что журналисты отнимают время у Путина, так как "лезут по поводу и
без". Их поддержали и другие зрители, отметив, что ведущие не поняли формат
прямой линии. "Не они здесь главные. Непрофессионализм полный", – написал
пользователь. С ним согласился другой спикер, назвав поведение журналистов "хамством".
Другие
участники дискуссии наоборот отметили инертность телеведущих, назвав их "мертвыми"
и обвинив в попытке "играть в доброго и злого полицейского". "Президент бодр, а
ведущие не дотягивают", – написал другой комментатор. Еще один спикер обратил
внимание на одежду ведущих, которые, по его словам, одеты в цвета украинского
флага.