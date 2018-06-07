Гурманам из Владимирской области не страшны санкции на ввоз деликатесов из Европы.

Гурманам из Владимирской области не страшны санкции на ввоз деликатесов из Европы.Доступные изыскиУже к концу июня во Владимире в ТЦ «Типография» на Октябрьском проспекте откроют сырную лавку Джона Кописки – так отвечали на стенде «Богдарни» на промышленной выставке VI Владимирского межрегионального экономического форума тем посетителям, кто интересовался – где купить сыры, по вкусу ничуть не уступающие продукции из Европы. А если кто-то из гостей спрашивал, где находится производство, сразу было ясно, что человек не из нашей области.Ведь агрокультурный туристический комплекс «Богдарня» в деревне КрутовоПетушинского района и её основателя Джона Кописки во Владимирской области знает каждый. Вот и к стенду «Богдарни» приходили постоянные покупатели петушинских сыров, многократно отмеченных дипломами и медалями на разных выставках. Но и их сумели удивить крутовские сыроделы, предложив новинки, – твёрдые сыры с плесенью.Менеджер «Богдарни» Елена Веснина насчитала 18 сортов сыра, выпускаемых из собственного сырья на современном европейском оборудовании как по классическим рецептам, так и авторские, разработанные специалистами предприятия.- Недавно мы начали производить твёрдый выдержанный сыр, который назвали «Джонозан», - рассказала Елена.Промышленный размахДжон Кописки раскрывает секрет:- Рядом с сырной лавкой мы откроем кафе, где будем готовить наши фирменные стейки из нашего мяса. Но главное, это сыры. У нас уже есть постоянные покупатели, и мы хотим, чтобы они могли покупать то, что им нравится. Наша задача – наладить промышленный выпуск сыра. Сейчас много маленьких фирм стали делать сыр. Только при небольших объёмах и кустарном производстве не добиться устойчивого качества и снижения себестоимости. А мы видим свою задачу в этом.Авторские рецепты сыров Джон разрабатывает сам, и собственноручно делает их, контролируя качество изготовления на всех этапах. За вкус продукта отвечает своим добрым именем. Как шутит Кописки:- От кормов, до сыров.Найти специалистов, способных так же увлечься делом, вкладывать силы и душу, в «Богдарне» пока не удаётся. Чаще приходят те, кто мечтает узнать волшебный секрет неповторимого вкуса и текстуры, чтобы открыть своё дело.Джон не боится конкурентов, напротив, он открыт к общению. На гастрономический фестиваль «Сырмарка» в Крутово приедут около 20 сыроварен. Фестиваль будет проходить 20-22 июля. В «Богдарню» приглашают всех желающих, приезжайте семьями, скучно не будет никому. И сыр на свой вкус найдёт каждый: пикантный «Итальянский сад» с перцем, томатами и пряными травами, с укропом, чесноком, сычуаньским перцем, с тыквенными семечками, «Шамбала» с ореховым вкусом – это только твёрдые и полутвёрдые сорта.Подготовились в «Богдарне» и к чемпионату мира по футболу: выпустили сырное ассорти «Карнавал» с узнаваемой символикой. Отличная замена надоевшим магнитам и бесполезным сувенирам.Как считаетжительница Владимира Елена, постоянно покупающая продукцию «Богдарни» в киоске рынка на улице Батурина:- Кто эти сыры попробовал, других покупать не захочет.Фирменные сырные лавки предприятия уже есть в Москве и в Петушках, скоро откроют в Покрове. Для того, чтобы бесперебойно поставлять весь ассортимент сырной продукции покупателям, в «Богдарне» начали строить новую современную сыроварню. Рассчитывают войти в федеральный проект для крестьянско-фермерских хозяйств и получить грант на развитие перерабатывающего производства.Джон Кописки убеждён:- Нужно заниматься тем, чтобы варить сыр эффективно, искать способы снижать затраты. Мы хотим, чтобы у людей была возможность покупать качественную и вкусную продукцию.