Сотрудники полиции сняли на видео свою погоню за нарушителем, когда магаданец проигнорировал требование инспектора ГИБДД остановиться и попытался скрыться. Преследование закончилось аварией: гонщик неверно выбрал направление, вследствие чего его автомобиль перевернулся. Целый и невредимый водитель разбитой машины был задержан и закован в наручники.

В Магадане 5 июня сотрудники ГИБДД погнались за нарушителем, отказавшимся остановиться по сигналу полицейского, и сняли свою погоню на автомобильный регистратор.Беглец решил было скрыться по объездной дороге, не обращая внимания на многократные требования полицейских остановиться, однако неверно выбрал свой путь и отправился по направлению к монументу "Маска Скорби", а затем и вовсе по ошибке свернул в поле и перевернулся.Очевидцы также сняли видео задержания нарушителя, которого заковали в наручники и посадили в патрульную машину: им оказался молодой магаданец, не имеющий автомобильных прав и страхового полиса. Ему назначили штрафы по трем нарушениям, в том числе и за "не остановку по требованию сотрудников ГИБДД", и отпустили.