Ученые поняли, как работает фермент теломеразы. Биологи
уверены, что это ключ к победе над раком и к увеличению продолжительности
жизни.
Ученые поняли, как работает фермент теломеразы. Биологи
уверены, что это ключ к победе над раком и к увеличению продолжительности
жизни.
Теломерами называют концы хромосом. Они предотвращают потерю
генов во время деления клетки, но каждый раз этот процесс их укорачивает. .
Когда теломеры становятся слишком короткими, клетки стареют и умирает.
Фермент теломераза, в свою очередь, восстанавливает теломеры.
Но есть в этом свой минус: ее избыточная
активность способствует развитию рака, при котором злокачественные клетки
становятся практически бессмертными.
Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в своем
исследовании использовали одноклеточные микроорганизмы – инфузории тетрахимены (Tetrahymena
thermophila). С помощью криоэлектронной микроскопии ученые установили структуру
теломеразы, связанной с теломерной ДНК.
Биологи выяснили, что фермент состоит из теломеразной РНК
(TER), который и служит шаблоном для синтеза теломер. Ученые определили область,
которая играет решающую роль в добавлении небольших фрагментов ДНК к концам
хромосом. По мнению исследователей, воздействие на нее может вызвать мутации,
которые нарушат активность фермента.
Подводя итоги работы, ученые утверждают: точное знание о
структуре фермента поможет разработать методы "тонкой настройки"
молекулы – усиливать или подавлять ее активность. Такой метод позволит
остановить развитие раковых опухолей, пишет MedicalXpress.