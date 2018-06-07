Ученые поняли, как работает фермент теломеразы. Биологи уверены, что это ключ к победе над раком и к увеличению продолжительности жизни.

Ученые поняли, как работает фермент теломеразы. Биологиуверены, что это ключ к победе над раком и к увеличению продолжительностижизни.Теломерами называют концы хромосом. Они предотвращают потерюгенов во время деления клетки, но каждый раз этот процесс их укорачивает. .Когда теломеры становятся слишком короткими, клетки стареют и умирает.Фермент теломераза, в свою очередь, восстанавливает теломеры.Но есть в этом свой минус: ее избыточнаяактивность способствует развитию рака, при котором злокачественные клеткистановятся практически бессмертными.Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в своемисследовании использовали одноклеточные микроорганизмы – инфузории тетрахимены (Tetrahymenathermophila). С помощью криоэлектронной микроскопии ученые установили структурутеломеразы, связанной с теломерной ДНК.Биологи выяснили, что фермент состоит из теломеразной РНК(TER), который и служит шаблоном для синтеза теломер. Ученые определили область,которая играет решающую роль в добавлении небольших фрагментов ДНК к концамхромосом. По мнению исследователей, воздействие на нее может вызвать мутации,которые нарушат активность фермента.Подводя итоги работы, ученые утверждают: точное знание оструктуре фермента поможет разработать методы "тонкой настройки"молекулы – усиливать или подавлять ее активность. Такой метод позволитостановить развитие раковых опухолей, пишет MedicalXpress.