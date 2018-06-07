Чашка кофе перед работой повышает эффективность коллективных действий почти в полтора раза. Радостную для любителей ароматного напитка новость принесли британские ученые.

Чашка кофе перед работой повышает эффективность коллективныхдействий почти в полтора раза. Радостную для любителей ароматного напиткановость принесли британские ученые.Работоспособность коллектива повышается в 1,4 раза, еслиперед решением задачи позволить работникам выпить чашечку кофе. Студенты, накоторых проводили эксперимент, не знали об истинной цели исследования – и, темне менее, подтвердили выводы ученых.Группе из 72 студентов сообщили, что их приглашают надегустацию нового бренда кофе. Заодно они займутся выбором темы для предстоящейдискуссии. Отбирали испытуемых в группутщательно: учитывалось умеренное употребление кофе – не более 4 чашек в день -а также отсутствие аллергических реакций.Первая команда добровольцев получала кофе с отмеренной дозойкофеина – 270 миллиграммов – до начала обсуждения. Второй команде напитокпообещали после того, как они закончат работу. По итога эксперимента выяснилось,что первая группа действовала в 1,4 раза эффективнее. Как рассказали самидобровольцы, у них повысилась внимательность.Для чистоты эксперимента провели еще один опыт: кофе пилиперед решением задачи участники обеих групп, только первые – с кофеином, а вторые– без. Результат оказался тем же. Кроме того, по словам ученых, они замечали,что испытуемые более активно участвовали в обсуждении, а также сами старалисьвнести свой вклад в общее дело, пишет MedicalXpress.Как писали Dni.Ru, кофе полезен и в борьбе с лишним весом. Конечно, большие дозы кофеина для организма вредны – однако умеренное потребление ароматного напитка способствует расщеплению жиров и сжиганию калорий. Вдобавок, чашечка зернового кофе перед приемом пищи создает обманчивое ощущение сытости, что позволит уменьшить количество съеденной пищи.