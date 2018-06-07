Чашка кофе перед работой повышает эффективность коллективных
действий почти в полтора раза. Радостную для любителей ароматного напитка
новость принесли британские ученые.
Чашка кофе перед работой повышает эффективность коллективных
действий почти в полтора раза. Радостную для любителей ароматного напитка
новость принесли британские ученые.
Работоспособность коллектива повышается в 1,4 раза, если
перед решением задачи позволить работникам выпить чашечку кофе. Студенты, на
которых проводили эксперимент, не знали об истинной цели исследования – и, тем
не менее, подтвердили выводы ученых.
Группе из 72 студентов сообщили, что их приглашают на
дегустацию нового бренда кофе. Заодно они займутся выбором темы для предстоящей
дискуссии. Отбирали испытуемых в группу
тщательно: учитывалось умеренное употребление кофе – не более 4 чашек в день -
а также отсутствие аллергических реакций.
Первая команда добровольцев получала кофе с отмеренной дозой
кофеина – 270 миллиграммов – до начала обсуждения. Второй команде напиток
пообещали после того, как они закончат работу. По итога эксперимента выяснилось,
что первая группа действовала в 1,4 раза эффективнее. Как рассказали сами
добровольцы, у них повысилась внимательность.
Для чистоты эксперимента провели еще один опыт: кофе пили
перед решением задачи участники обеих групп, только первые – с кофеином, а вторые
– без. Результат оказался тем же. Кроме того, по словам ученых, они замечали,
что испытуемые более активно участвовали в обсуждении, а также сами старались
внести свой вклад в общее дело, пишет MedicalXpress.
Как писали Dni.Ru, кофе полезен и в борьбе с лишним весом. Конечно, большие дозы кофеина для организма вредны – однако умеренное потребление ароматного напитка способствует расщеплению жиров и сжиганию калорий. Вдобавок, чашечка зернового кофе перед приемом пищи создает обманчивое ощущение сытости, что позволит уменьшить количество съеденной пищи.