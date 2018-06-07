Сотрудники ОМВД России по району Бирюлево Восточное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Дьяковой Инны Геннадьевны, 1974 года рождения...

Сотрудники ОМВД России по району Бирюлево Восточное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Дьяковой Инны Геннадьевны, 1974 года рождения, жительницы г. Москвы, которая в 06-30 6 июня 2018 года ушла из дома на Загорьевской улице. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 40 лет, рост 165 см, средней полноты, волосы темно-русые средней длинны.Была одета: серое пальто, темные штаны.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22