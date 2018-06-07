Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение Терехиной Ольги Викторовны...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение Терехиной Ольги Викторовны, 04 февраля 1991 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 31 мая 2018 г. примерно в 08 часов 30 минут ушла из дома в г. Троицке и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 25-27 лет, рост 172-175 см., худощавого телосложения, волосы темные, глаза темно-карие.Была одета: лосины черного цвета, кофта темного цвета, туфли (лодочки) бежевого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79