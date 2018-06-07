Один из фигурантов дела проведет в колонии строгого режима 19 лет, второй - 13 лет и 8 месяцев

Один из фигурантов дела проведет в колонии строгого режима 19 лет, второй - 13 лет и 8 месяцевВ Камешково суд вынес приговор Радику Хасянову и Антону Царькову, которые похитили и убили 28-летнего мужчину. Хасянов проведет в колонии строгого режима 19 лет, Царьков - 13 лет и 8 месяцев.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел 4 января 2017 года. В этот день Денис Орлов бесследно пропал. Он вышел из дома в футболке, шортах и легкой куртке. Очевидно, что молодой человек хотел только поговорить со знакомыми и вернуться в квартиру.Следователи установили, что Хасянов и Царьков затолкали его в машину и увезли в лес. Они стали требовать с Орлова несуществующий долг в 100 тысяч рублей. После его пристегнули наручниками к дереву, избили и оставили на морозе на несколько часов.Затем Орлова привезли в квартиру Хасянова. Его приковали к батарее и продолжили выбивать долг, угрожая расправой над семьей. Это продолжалось до 15 января. После Дениса вывели к озеру со связанными руками и несколько раз ударили ножом в спину. Молодой человек скончался.Оказалось, что в 2016 году Денис Орлов работал в строительной фирме в Москве с одним из жителей Камешково. Когда мужчина попросил его прихватить домой несколько вещей и инструменты, Орлов отказался. Тогда знакомый затаил на него обиду и рассказал своим приятелям о пропаже вещей. Те решили выбить из Дениса долг любой ценой. Сейчас мужчина скрывается за границей.