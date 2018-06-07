07.06.2018

2018-06-07 13:50:47

В Красноярске в день прямой линии резко подешевел бензин

Нетипичную картину динамики цен на топливо смогли наблюдать жители Красноярска. За один день стоимость литра бензина опустилась сразу на 50 копеек, передает телеканал "". Примечательно, что произошло это в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. При этом именно вопрос стремительно дорожающего топлива оказался наиболее массовым.