Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен доходчиво объяснил, почему Россия не нападала на Украину. По его словам, в случае войны Незалежная сдалась бы за несколько дней.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен доходчиво объяснил, почему Россия не нападала на Украину. По его словам, в случае войны Незалежная сдалась бы за несколько дней.Андерс Фог Расмуссен буквально "на пальцах" растолковал свою точку зрения. "Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней", – заявил он.При этом экс-генсек НАТО отметил, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал. Таким образом, датский политик доходчиво объяснил то, что Москва пытается донести до запада уже четыре года.Расмуссен подчеркнул, что страны НАТО подготовлены к "массированной атаке российских танков", пишет газета Die Welt. Однако, по его словам, лучший способ поддерживать мир – это сдерживание потенциального противника.Более того, датский политик заявил, что Россию давно бы приняли в СевероатлантическийАльянс, но она никогда не подавала заявок на вступление в организацию. В свою очередь, Украине для членства в НАТО предрекли "долгий путь", который оценивают не менее чем в 20 лет.Напомним, что бывший датский премьер Андерс Фог Расмуссен покинул должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. В 2016 году он стал внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.