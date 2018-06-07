Авария произошла в среду, 6 июня
Авария произошла в среду, 6 июня
В черте города в Покрове столкнулись легковушка и фура. В результате ДТП погиб один из пассажиров.
Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла вечером в среду, 6 июня, около 19.10. Водитель, находясь за рулем иномарки Mercedes, выехал на встречную полосу. В этот момент по дороге ехала фура Volvo. Машины столкнулись.
На месте происшествия скончался 32-летний пассажир легковушки. Водитль остался жив. Его госпитализировали с серьезными травмами.
По данному факту проводится проверка.