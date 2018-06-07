В Подкарпатском воеводстве Польши легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу.

В Подкарпатском воеводстве Польши легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу, передает РИА Новости.По словам очевидцев, водители, двигавшиеся утром по автостраде A4 в Подкарпатском воеводстве, с удивлением протирали глаза — на трассе между пунктами Жешув восточный и Жешув западный приземлился самолет.По информации местных СМИ, у самолета вышел из строя двигатель. Место, где он приземлился, находится недалеко от аэропорта Жешув-Ясенка. Самолет принадлежит авиашколе.Спасательные службы проверяют, не произошло ли утечки топлива. О ЧП была проинформирована Комиссия по расследованию авиапроисшествий. Без нее невозможно убрать самолет с шоссе, из-за которого перекрыта одна полоса.