Слова Владимира Путина о снижении цен на бензин вызвали непредсказуемую реакцию в российских регионах. В некоторых из них поспешили вернуться к ценникам 1998 года.

Слова Владимира Путина о снижении цен на бензин вызвалинепредсказуемую реакцию в российских регионах. В некоторых из них поспешиливернуться к ценникам 1998 года.Водителей в Магадане шокировали цифры на табло автозаправок.Заливая бензин в баки автомобилей, владельцы машин шутили, что к ним затопливом съедется вся Россия. АЗС продавала 92-й по 2 рубля 20 копеек за литр. Видео опубликовано в телеграм-канале Mash.На прямой линии с президентом России одной из главных темстал резкий рост цен на бензин. Владимира Путина спросили, чем вызвано такоеповышение – и как власти намерены решать проблему. По словам российскоголидера, причина роста – стремление нефтяных компаний заместить за счет россиянвыпадающие доходы от продажи дорожающей нефти.На высказывание президента сразу же отреагировала Федеральнаяантимонопольная служба. ФАС заявила о возбуждении нескольких дел по фактузавышения цен на топливо в регионах. С начала мая цены на бензин выросли болеечем на рубль.Тем временем стало известно, как правительство намеренорешать вопрос высоких цен. Минфин подготовил законопроект, который позволитправительству оперативно реагировать на неадекватные ценники. Для контроля заценами ведомство предлагает дать кабмину право резко повышать экспортную пошлинуна топливо – вплоть до 90% стоимости. Это сделает экспорт топлива на внешниерынки невыгодным, российским компаниям придется продавать его на внутреннемрынке.Как стало известно, соответствующий документ вскоре внесут вГосдуму. Владимир Путин заявил, что поддержит законопроект. В то же время,президент надеется, что нефтяники займут конструктивную позицию, и такая меране понадобится, передают РИА Новости.