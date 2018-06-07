С сегодняшнего дня модельный ряд АвтоВАЗа официально пополнился новой модификацией Весты - вседорожной четырехдверкой Lada Vesta Cross. Главное достоинство такого кросс-седана - впечатляющий клиренс в 203 мм.
<a href="http://33live.ru/novosti/07-06-2018-v-rossii-startovali-prodazhi-vsedorozhnoj-lada-vesta-cross.html" target="_blank">В России стартовали продажи вседорожной Lada Vesta Cross</a> - С сегодняшнего дня модельный ряд АвтоВАЗа официально пополнился новой модификацией Весты - вседорожной четырехдверкой Lada Vesta Cross. Главное достоинство такого кросс-седана - впечатляющий клиренс в 203 мм.
[url=http://33live.ru/novosti/07-06-2018-v-rossii-startovali-prodazhi-vsedorozhnoj-lada-vesta-cross.html]В России стартовали продажи вседорожной Lada Vesta Cross[/url] - С сегодняшнего дня модельный ряд АвтоВАЗа официально пополнился новой модификацией Весты - вседорожной четырехдверкой Lada Vesta Cross. Главное достоинство такого кросс-седана - впечатляющий клиренс в 203 мм.