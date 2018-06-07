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С сегодняшнего дня модельный ряд "АвтоВАЗа" официально пополнился новой модификацией "Весты" — вседорожной четырехдверкой Lada Vesta Cross. Главное достоинство такого кросс-седана — впечатляющий клиренс в 203 мм.

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