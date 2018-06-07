Сбой гидравлической системы самолета авиакомпании Lufthansa произошел на рейсе Москва — Франкфурт в четверг.

Сбой гидравлической системы самолета авиакомпании Lufthansa произошел на рейсе Москва — Франкфурт в четверг, передает "Интерфакс".На борту лайнера Airbus A321 находятся 86 пассажиров. По словам очевидцев, во время рейса сработала пожарная сигнализация.Как пояснил командир воздушного судна, это связано с проблемами в гидравлической системе. После посадки самолет отогнан в конец летного поля, на место подъехали пожарные машины.В пресс-службе Lufthansa отметили, что на рейсе произошел технический сбой — потеря жидкости в одной из гидравлических систем.По словам представителя пресс-службы, посадка рейса прошла в нормальном и безопасном режиме в 8:15 по местному времени.