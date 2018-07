Следующая модель флагманского планшетофона Samsung — Galaxy Note 9 — практически целиком позаимствует дизайн своего предшественника, Note 8. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe, разместивший в твиттере изображения защитного стекла предстоящей новинки.

Следующая модель флагманского планшетофона Samsung — Galaxy Note 9 — практически целиком позаимствует дизайн своего предшественника, Note 8. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe, разместивший в твиттере изображения защитного стекла предстоящей новинки.Полагают, намерение корейцев оставить облик фаблета почти неизменным связано с желанием сократить производственные затраты. Весной Samsung аналогично поступила с Galaxy S9, решив, что внешняя схожесть новых с прошлогодними флагманами их продажам ничуть не повредит. Точно так же, с расстояния Note 9 будет неотличим от модели 2017 года: новинку выдаст разве что слегка увеличенная фронтальная камера.On the left is the real Note9 Screen Protector pic.twitter.com/BS8rydeqnS— Ice universe (@UniverseIce) 5 июня 2018 г.По последним данным, анонс Note 9 состоится 9 августа. Ему обещают более "глазастые" камеры, более точный сканер радужной оболочки глаза и более мощный процессор — Exynos 9810. Как ранее сообщил тот же Ice Universe, одна из моделей "девятки" получит рекордные объемы оперативной и постоянной памяти: 8 и 512 ГБ.”Слух: Samsung Galaxy Note 9 получит начинку ноутбука читайте такжеКроме того, ожидается, что, как и в вышедшем весной Galaxy S9, расположение датчика отпечатков пальцев на задней панели станет более удобным — его разместят под камерой по центру корпуса.