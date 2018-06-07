В селе Кожевниково Томской области произошел пожар в частном деревянном доме.

В селе Кожевниково Томской области произошел пожар в частном деревянном доме. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.Как уточняется, в результате пожара сгорели крытый двор с верандой и баней, пристроенные к дому, обрешетка крыши дома, обгорела его стена. Общая площадь пожара составила 124 квадратных метра. Правоохранители устанавливают причину произошедшего.При тушении возгорания пожарные обнаружили тела 50-летней женщины и 10-летнего мальчика, передает агентство "Интерфакс".Следственное управление СКР по Томской области инициировало доследственную проверку.