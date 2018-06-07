Она ушла из дома 3 июня

Она ушла из дома 3 июняВ Юрьев-Польском районе волонтеры ищут 58-лентюю Елену Симонову.Женщина ушла из дома в селе Косинское 3 июня. С тех пор её местонахождение не установлено.Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы короче плеч и серые глаза. Она была одета в бежевую куртку, зеленую кофту, черные брюки и ботинки.Если вы владеете какой-либо информацией о Елене Симоновой, сообщите информацию по номерам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или 112.