Юные жители города впервые получили свой главный в жизни документ.

Во Дворце культуры «Россия» в городе Юрьев-Польский состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации, во время которой юные жители города впервые получили свой главный в жизни документ.По традиции мероприятие началось с Гимна России и экзамена на гражданскую зрелось. Ребята отвечали на вопросы, касающиеся символов нашего государства, в чем им помогали родители, которые пришли их поддержать.Поздравили молодых людей с важным событием в жизни и провели церемонию сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Юрьев - Польскому району Т.А. Никонова и Н.В. Малова. Каждый из присутствующих, получив документ, поставил в нем свою подпись.Ребята вдохновленные и радостные покидали Дворец культуры, трепетно держа в руках паспорт гражданина Российской Федерации.