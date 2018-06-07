На 84-м году жизни в Одессе ушла из жизни известный кинорежиссер и сценарист Кира Муратова. Последние годы она сильно болела, однако многие друзья и коллеги, выражая свои соболезнования, до сих пор не могут поверить, что режиссера больше нет.

На 84-м году жизни в Одессе ушла из жизни известный кинорежиссер и сценарист Кира Муратова. Последние годы она сильно болела, однако многие друзья и коллеги, выражая свои соболезнования, до сих пор не могут поверить, что режиссера больше нет.Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки. В 1959-м она окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1961 года — режиссер Одесской киностудии.Первые фильмы сняла с Александром Муратовым, который стал ее первым мужем. Их совместный дебют – короткометражка "У крутого яра" – состоялся в 1962 году, а в 1964 вышла в свет и полнометражная лента "Наш честный хлеб". Уже в этих первых работах проявилась уникальная и мгновенно узнаваемая режиссерская манера Муратовой, которая потом станет олицетворением интеллектуального кино.Первой самостоятельной работой режиссера стал фильм "Короткие встречи", где главную роль сыграл Владимир Высоцкий. Однако картина вышла только в ограниченный прокат, ее полноценный показ состоялся лишь через два десятка лет.Затем были "Долгие проводы" (1971 год). Специальным постановлением ЦК компартии Украины ее выпуск был приостановлен более чем на полтора десятилетия. Власти усмотрели в работе "противопоставление интеллигенции и народа". Фильм, который удалось завершить лишь с помощью Сергея Герасимова, увидел свет лишь в 1978 году и получил премию на Международном кинофестивале в Локарно.После перехода на "Ленфильм" были сняты "Познавая белый свет", "Астенический синдром" (получивший "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале и "Нику" как лучший игровой фильм), "Чувствительный милиционер", "Увлеченья", "Три истории" и многие другие работы.На премьере картины "Вечное возвращение" в 2012 году актриса Рената Литвинова, снявшаяся во многих работах режиссера, рассказала, что этот фильм может стать последним фильмом мастера. Так оно и случилось. Вскоре Муратова сообщила, что у нее больше нет сил снимать кино, напоминает ТАСС.Она никогда не любила давать интервью и рассказывать о себе, называя себя замкнутым человеком, а несколько лет назад призналась, что хотела бы уничтожить и собственные дневники. "Хочу, чтобы от меня остались только фильмы — и все", — вспоминает ее собственные слова кинокритик Андрей Плахов.Но останется, несомненно, больше.