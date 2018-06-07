Основателя Facebook снова вызывают в конгресс США. В чем он опять провинился, а также о подводном дата-центре Microsoft расскажет программа Вести.net.

Microsoft запустила первый в истории подводный дата-центр. Капсулу погрузили на дно, неподалеку от северного побережья Шотландии. По размерам она похожа на стандартный контейнер для грузоперевозок.Внутри больше 800 серверов, общей емкостью 27,5 ПБ. Создатели обещают, что дата-центр проработает на дне без вмешательства человека больше пяти лет.А теперь к другим новостям. Американские сенаторы снова хотят вызвать главу Facebook Марка Цукерберга для дачи показаний. На этот раз претензия в том, что компания делилась данными пользователей с компанией Huawei, а китайский IT-гигант по мнению штатов сотрудничает со спецслужбами Поднебесной. Подробности – в программе 33Live.Runet.